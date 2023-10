Sika Deva dévoile le clip de "So Real"

Le rappeur est 100% authentique.

Sika Deva continue son ascension dans la musique. Lui qui a voyagé partout dans le monde pour puiser ses influences a finalement choisi de rapper en anglais, ce qui lui permet de toucher du monde à l'international. Cette année, l'artiste a même sorti un nouvel album, nommé "Reset". Un projet qu'il continue d'exploiter avec la sortie cette semaine du clip du morceau "So Real", présent sur l'album. Un morceau assez unique, qui ne ressemble à rien de ce qu'on connait, pour notre plus grand plaisir. Mi-chanté, mi-kické, le titre est une revendication d'authenticité dans sa musique. le rappeur ne compte pas d'inventer des vies pour faire parler de lui, et c'est tout à son honneur. Le tout sur une instru de Zero, qui vous dira peut-être quelque chose !