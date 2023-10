KT Gorique et Le Juiice découpent dans "Diaspora Gang"

Une proposition artistique toujours aussi intéressante.

Dans un paysage rap qui a tendance à s'uniformiser, c'est important de mettre en avant les artistes qui proposent quelque chose qui sort du moule, des standards de "ce qui marche" en ce moment. C'est exactement pour ça qu'on apprécie KT Gorique, l'ex-candidate de "Nouvelle École" saison 1 qui propose de l'innovation à chaque sortie, soit par le flow, soit par les images du clip. Cette fois, elle a appelé le Juiice en renfort, pour un banger 100% féminin nommé "Diaspora Gang". Un morceau très rap, très egotrip, avec une vidéo très bien tournée et remplie de clins d’œil à tout son "Diaspora Gang". On valide fort, et vous?