Un extrait de leur projet commun à venir.

Cela faisait cinq ans que Rick Ross et Meek Mill n'avaient pas collaboré. Et pourtant, ils en comptent des tubes à leur actif ! Il s'agit du premier extrait d'un album commun, "Too Good To Be True". Même si aucune date de sortie n'a pour le moment été dévoilée, cela reste un événement !