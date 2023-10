Le nouveau single du rappeur de Rosny-sous-bois.

Plus de trois mois après la sortie de son EP "Interlope", en commun avec Amine Farsi, 3arbi est de retour. Le rappeur de Rosny-sous-bois dévoile un nouveau single en cette rentrée et non des moindres. Il s'appelle "A3", est un featuring avec La Kadrilla et s'accompagne d'un clip réalisé par Alan Benoit.