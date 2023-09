Une collaboration avec Adidas et le Real Madrid !

Installé à Madrid depuis peu, Scridge fait déjà ses preuves. Le rappeur collabore avec Adidas et le Real Madrid pour le titre officiel du maillot Lifestyler de l'année 2023/2024. Sur le titre "Real Everywhere", il est en collaboration avec Deva, une artiste espagnole et le Brésilien, MC Kevin O Chris.