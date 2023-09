TH sort son "Aston Martin Valkyrie"

Sur une instru bien sombre.

Encore une frappe directement venue du 93, et cette fois c'est TH qui nous l'apporte. Le rappeur de Bondy vient de ressortir un 2 titres juste ce weekend, "SIGN", et pour accompagner ça il a aussi dévoilé le clip de "ASTON MARTIN VALKYRIE", extrait du projet. Un morceau de trap à l'instru à la fois planante, et hyper inquiétante / sombre, sur laquelle TH pose son flow très inhabituel mais très maîtrisé. Avec un clip bien noir lui aussi, tourné dans un parking, et avec un bolide, forcément. On vous laisse checker tout ça !