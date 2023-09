Le 19e épisode de sa série de freestyles.

Depuis 2020, il déverse tout son feu dans sa série de freestyles appelée "H". Trois ans plus tard, Heykel continue sa progression avec cette même série et dévoile aujourd'hui le 19e épisode : "H19". Un nouveau freestyle où il déploie sa plume et est mis en scène dans un clip réalisé par Hustler Game Premium.