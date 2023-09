Un extrait de sa dernière mixtape, "Acte II : Le Loup Dans La Bergerie".

Il nous régalait tout au long de l’année avec des extraits de son futur projet. Ce vendredi 15 septembre, la nouvelle mixtape de Nyda est enfin là. Elle s’appelle "Acte II : Le Loup Dans La Bergerie" et invite du beau monde : Kalash Criminel, Osirus Jack, Roshi, Gaulois, KR Malsain, Douma et Gradur. Pour accompagner sa sortie, le rappeur de Roubaix dévoile justement le clip de sa grosse collaboration avec l’interprète de "Rosa". Il s’intitule "Vie de Biggie et Pac" et c’est bouillant.