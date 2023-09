Roc Marciano et The Alchemist veulent des "Turkey Wings"

Ils ont faim !

Roc Marciano et The Alchemist présentent leur nouvelle collaboration, "Turkey Wings". Dans le visuel cinématographique réalisé par Kidd Camara, Roc s'infiltre dans une discothèque clandestine et se retrouve pris dans une fusillade meurtrière avant de s'échapper avec l'aide d'une femme. "Turkey Wings" est l'un des deux extraits bonus de leur album "The Elephant Man's Bones".