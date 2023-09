Jewel Usain annonce "Je reste là"

Un extrait de son album à venir.

Jewel Usain s’apprête à passer un réel cap dans sa carrière ; après des années de travail et une tournée de plus de 50 dates, il annonce enfin son premier album. Le premier extrait "Je reste là" donne un réel aperçu du projet : une image léchée, et un morceau mêlant performance rap et musicalité. Le clip, signé par son acolyte Kidhao, marque une réelle progression dont la suite pourra se lire comme une histoire. L’exigence en image et dans le storytelling se retrouvera dans une communication affinée.