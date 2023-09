N3MS balance son nouvel EP “Everyday” et un clip “ZED” !

N3MS, le rappeur aux influences classiques et brutes, est prêt à faire vibrer la scène musicale urbaine avec la sortie de son EP tant attendu, "Everyday," le jeudi 7 septembre 2023. Ce nouvel opus s'accompagne d'un clip focus track captivant intitulé "ZED, promettant une immersion totale dans l'univers de l'artiste.

Fort d'une carrière de plus de dix ans, N3MS est reconnu pour son style d'écriture exigeante, caractérisé par des rimes complexes et une maîtrise impressionnante des mots. Ses textes sont une véritable plongée dans la culture urbaine, offrant une vision réaliste et poétique de la vie en ville. Connu pour son talent à manier les figures de style, il reste fidèle à sa signature artistique tout en s'adaptant à l'évolution du rap.

L'EP "Everyday” marque un nouveau chapitre dans la carrière de N3MS. Après une série d'inédits et plusieurs projets à succès, dont "Zoldik" et "Dernière Escale", il consolide sa position sur la scène musicale avec cette sortie très attendue. Composé de sept titres, "Everyday" est le fruit d'une collaboration fructueuse avec le talentueux compositeur 2KOUS.

L'EP transcende une écriture précise et efficace à travers des sonorités actuelles, parfois même futuristes. Les refrains sont entêtants, les couplets tranchants, et chaque morceau vise avec force et précision à marquer l'auditeur. Pour N3MS, la musique est une quête de perfection, comme en témoigne sa propre citation : "Le but c'est d'être sur la photo finale," tirée de son morceau "Inédit#2" en 2021.