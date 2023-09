Cypress Hill fait son Tiny Desk Concert

Mais quelle bonne idée !

Tiny Desk Concert a sorti en plein mois de juillet un format avec Cypress Hill. Et franchement, on vient à peine de tomber dessus mais ça fait plaisir. D'une part parce que B-Real et Sen Dog ont rappé des morceaux d'anthologie comme "When the S*** Goes Down", "Hand On the Pump", "How I Could Just Kill a Man", "(Rap) Superstar" et "Insane in the Brain" mais aussi parce qu'ils sont accompagnés de musiciens qui les accompagnent en tournée comme Eric Bobo à la batterie ou DJ Lord. Les morceaux sont entrecoupés d'anecdotes sur la carrière du groupe contées par B-Real, un must see !