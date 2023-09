Une très grosse combinaison.

C'est un titre sorti au cours de l'été à travers lequel vous êtes peut-être passés. Et ce serait bien dommage car ce morceau, "Runaway", produit par DJ Premier avec Westside Gunn et Rome Streetz est un bijou mélangeant l'univers de Primo et celui de Griselda. "Runway" est sorti dans le cadre de la nouvelle collection capsule de vêtements de DJ Premier et Amiri. Vraiment, on vous le conseille.