Le nouveau single du rappeur américain.

Six mois après la sortie de "No Time Wasted", son dernier single avec Future, Polo G est de retour. Le rappeur américain balance "Barely Holdin’ On", un morceau mélodieux et mélancolique, qui s’accompagne d’un clip qu’il l’est tout autant. Mais ce nouveau single sort dans un contexte compliqué : Polo G a été arrêté pour kidnapping, vol et agression avec arme.