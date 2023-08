Un extrait du dernier album du rappeur américain, "222".

C’était le 14 juillet dernier. Lil Tjay dévoilait son nouvel album : "222". Un projet long de quinze titres dont sept featurings avec notamment Jadakiss, Fivio Foreign, Summer Walker et YoungBoy Never Broke Again. Il continue aujourd’hui de défendre cet opus, en dévoilant un nouveau clip, celui de "Nobody". Réalisé par Dell, on y voit le rappeur américain se prendre une balle dans le cou à travers la vitre de sa voiture.