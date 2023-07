Young Thug met en avant ses fans dans le nouveau clip "Oh U Went" en duo avec Drake

Près d'un mois après la sortie de l'album Business Is Business de Young Thug, YSL productions publie la première vidéo du projet, "Oh U Went".





Dans l'attente de son procès Young Thug, laisse la vedette à Drake pour ce nouveau clip Rréalisé par Nick Manterola et Garfield Larmond. Une collaboration qui dépeint la résilience des communautés de Memphis et d'Atlanta dans un clip sobremment representatif du rappeur.