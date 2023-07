Son EP "Prophétie" est déjà dispo !

Titre éponyme de son nouvel EP, à la fois déroutant et sublime, Eesah Yasuke nous emporte avec ce clip dans un songe onirique où se mèlent chimère et prédictions fantastiques. Le tout s’éclaire d’une lune ésotérique. Pour rappel, son EP "Prophétie" déjà en playlist sur Deezer, Spotify et YouTube Music.