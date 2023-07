Dans un clip colorée et dynamique la chanteuse se retrouve face à une ribambelle de monstres.

Sur un remix de "Pump Up The Jam" signé par David Guetta, la chanteuse Coi Leray se transforme en basketteuse professionnelle dans un monde en cartoon. Aux allures de Space Jam le clip "Make My Day" fait partie du lancement de la nouvelle campagne de Meta, "It's Your World".