Il déclare sa flamme à sa chérie.

Tayc en mode love. Le chanteur affiche son amour pour sa lady dans son dernier clip "Love Me". Amoureux, l'artiste professionnel de l'afro love sort le grand jeu à sa chérie et se comporte comme un parfait gentleman. Mots doux, attentions et gestes tendres, Taykee est piqué et fier de l'être ! L'heureuse élue peut se vanter d'avoir réussi le challenge de séduire ce sérial loveur.