Gouap mélancolique dans son clip "Mélodie"

L’artiste évoque une rupture sentimentale.

L’artiste Lyonnais Gouap, membre du groupe RTT Clan et du collectif Lyonzon dévoile son nouveau single "Mélodie". Un titre introspectif qui retranscrit une mélancolie sentimentale. Sur ce single, Gouap nous partage ces émotions, guidées par son histoire, et fait part d’une douceur et d’une authenticité intense et invraisemblable.