Une musique pop aux sonorités orientales.

Radjel nous présente son nouveau morceau "Nedjma", un titre plein de sensualité au rythme entrainant et mélancolique. L'amour, le mariage et la complicité sont les thèmes abordés dans cette musique aux accents pop des années 2000. Le chanteur nous présente un clip tout en simplicité entre sensualité et amour.