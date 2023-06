En plein désert ...

Après "La vengeance", "Nous sommes" et "Rebel", Big Red dévoile un nouveau clip extrait de son dernier album "Come Again". Ici l'artiste y dénonce divers maux de notre société, les révoltes et les violences policières totalement en accord avec l'actualité du moment au travers d'un morceau ou la fusion entre hip-hop et reggae règne.