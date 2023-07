Les mains en l'air tout le monde, c'est un hold-up!

Joyner Lucas révèle la nature des faux amis dans sa nouvelle vidéo, "Broski". Dans ce clip dramatique, qui met en scène l'acteur et chanteur Rotimi, Lucas raconte l'histoire d'anciens amis dont la relation devient toxique à cause du rapport à l'argent et du pouvoir. Mais cette fois-ci, le rappeur ne compte plus se faire avoir !