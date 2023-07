FAKA dévoile "Me Gusta"

L'été est torride avec "Me Gusta" de Faka !

Ce samedi 1er juillet, Faka dévoile le single intitulé "Me Gusta".

En effet, Faka, âgé de 32 ans et originaire du quartier "la Herr" de Sainte Genevieve des Bois (91), nous offre un univers musical coloré, festif et plein de good vibes. Passionné d'Afrobeat, de Reggaeton et de Rap Français, l'artiste a su trouver son propre style, original, en mélangeant ses goûts musicaux. Doté d'une grande détermination, il s'auto produit et met toutes les chances de son côté pour réussir.

Ainsi, Faka s'est donc rapproché du talentueux Sinho, pour créer, ensemble, une instrumentale efficace et sur mesure, qui a ensuite conduit à la réalisation du clip par Jordan Malinur.

Le clip de "Me Gusta" nous entraîne dans un univers festif et coloré, proposant ainsi un moment de convivialité et de bonne humeur invitant le public à se joindre à la fête.

Le rythme est endiablé et donne envie de danser tout l'été. Avec cette chanson, Faka nous emmène sur les rythmes latins de la musique urbaine, pour notre plus grand plaisir.

"Me Gusta" est le premier single d'une longue série qui pourrait séduire un public de plus en plus large. En attendant, Faka a réussi son pari et nous offre un morceau festif et entraînant, qui devrait faire bouger les foules tout l'été.

Découvrez le nouveau clip "Me Gusta" de Faka dès maintenant sur Générations :