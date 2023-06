Un bon mix.

Bamby était venu chez Lamal promouvoir son retour. Femme entrepreneure et productrice Bamby met toutes ses casquettes au service de son art et nous livre, à travers son label Muse And Music, ses nouvelles créations comme ce clip, "Coeur Automatique", un mix la performance vocale pop et le pur dancehall dans lequel elle mélange aussi le français, le créole et le patois jamaïcain.