Hit-boy retrouve Big hit et Dom Kennedy pour "MONTE CARLO"

Le titre est extrait de l'album "Surf Or Drown 2" de Hit Boy et Big Hit, qui comprend également la collaboration de Big Sean et Garren.





Dans la foulée de leur album "Surf Or Drown 2", Hit-Boy et Big Hit se mettent en scène dans leur vidéo "Monte Carlo" avec Dom Kennedy. Ensemble, les trois rappeurs posent leurs flows sur un son apaisant et sans aucune grossièreté. Le trio semble avoir livré l’hymne de cet été.