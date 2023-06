Il amasse des gros sous grâce aux pierres précieuses.

Pourquoi toucher aux stupéfiants lorsqu'on peut trafiquer du diamant ? Dans le clip "Nigo", Karmen est un véritable chef de cartel dans le trafic de pierres précieuses. Loin d'être sale, les ventes du rappeur sont plus propres et plus brillantes que l'or !