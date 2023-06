Un nouveau single bien puissant, avec un clip tourné à Marbella.

Le fils de Seth Gueko continue à prendre du galon. Après son premier single de l’année "Nine Five" dévoilé en février, Stos revient et balance un nouveau morceau pour bien préparer l’été : "Palace", en featuring avec Kanoé. Un titre qui s’accompagne d’un clip tourné en Espagne à Marbella.