Nasreen balance le clip “C’est La vie”

C’est ça la vie pour Nasreen.

Nasreen, la jeune marseillaise, sort son premier clip "C'est la vie". Ce titre est un véritable hymne à la liberté. Dans ses paroles modernes, Nasreen aborde la relation qu'elle entretient avec les réseaux sociaux et rappelle qu'il est important de rester authentique et de ne pas se soucier du regard des autres. Le tout sur une mélodie entrainante et efficace.

Récemment aperçu aux côtés de Bramsito et de plusieurs artistes installés, il semble que Nasreen ait véritablement trouvé sa voie. Repérée sur la toile, elle y chante sans artifices, avec tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle est. Les fans l'accompagnent et la soutiennent. Aujourd'hui, avec "C'est la vie", elle prouve que sa place sur la scène musicale est bien méritée.

La force de cette jeune artiste réside dans sa joie de vivre et sa fraîcheur. Avec des covers audacieuses et une voix exceptionnelle, elle a rapidement attiré l'attention du public, des fans et des plus grands artistes. Sa rencontre avec Dj Erise lui a permis de découvrir l'industrie musicale en profondeur et de réaliser l'importance de travailler en équipe et de choisir les collaborations.

En résumé, Nasreen est une fille de son temps avec une voix et un tempérament qui nous rappellent pourtant les plus belles années de la musique. Un talent et une force de caractère qui nous font aimer non seulement la chanteuse mais tout ce qu'elle incarne. C'est donc une artiste à suivre de près !

Découvrez “C’est La Vie” de Nasreen dès maintenant sur Générations :