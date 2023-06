Le rappeur britannique se confie au micro de notre animateur Jefferson.

Il a conquit l'Angleterre avec son rap entre français et anglais. Aujourd'hui, French The Kid est prêt à conquérir la France. Le rappeur britannique était présent à Generations et a donné une interview à Jefferson, notre animateur du Brand New Show. Il se confie sur son parcours, son nouveau projet et ses envies de featurings avec des rappeurs français.