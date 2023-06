Un feat avec Ty Dolla Sign.

Larry June et The Alchemist profitent d'un jour de pluie dans "Summer Reign" en featuring avec Ty Dolla $ign. Réalisé par David Camarena, le visuel montre les trois artistes traversant la ville par une journée ensoleillée puis depuis un toit devant un ciel bleu clair et pendant une averse torrentielle, la nuit.