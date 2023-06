Le rappeur vient de dévoiler deux nouvelles sessions : "Joli" et "Cimenter"

Zed continue de régaler son public avec des interprétations live de ses titres issus de son dernier projet, "SOIXVNTE". Après "AR" et "À la base", le rappeur balance cette fois-ci non pas un mais deux performances inédites : celle de "Joli" et de "Cimenter". Deux versions toujours accompagnées deux mises en scène.