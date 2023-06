Toadzzy balance "South Intro" !

Ambiance sombre et très US avec le nouveau clip de Toadzzy !

Toadzzy, le jeune rappeur originaire de Marseille, ne cesse de surprendre ses fans. Après la sortie de son EP "Avenue 67", il a décidé de frapper encore plus fort en dévoilant son dernier single "South Intro". Cette nouvelle pépite vient enrichir la discographie du talentueux rappeur de la cité phocéenne.

Comme à son habitude, Toadzzy nous propose un univers musical varié et innovant. Dans "South Intro", sur une prod signée Dvtchie, il nous emmène dans une ambiance sombre et très US. On y retrouve son flow reconnaissable et son talent de kickeur qui fait de lui un artiste complet et à part entière.

Le clip, réalisé par Jo Vdg, est à l'image du titre : sobre et efficace. En noir et blanc, il sublime l'artiste dans les quartiers nord de Marseille, tout en restant fidèle à l'atmosphère du morceau.

Déterminé, talentueux et ambitieux, Toadzzy ne compte pas s'arrêter là. Il a l'envie et les capacités de s'installer durablement dans le paysage musical français. Et ce début de période estivale est la preuve que le jeune rappeur ne cesse d'évoluer et de se renouveler.

En seulement quelques années, Toadzzy a déjà su se faire une place dans le monde du rap français. Et avec "South Intro", il vient de démontrer une nouvelle fois qu'il a tout pour se hisser au sommet. Si vous ne connaissez pas encore le phénomène Toadzzy, il est temps de découvrir son univers musical unique et sa plume singulière.

Découvrez le nouveau clip de Toadzzy "South Intro" dés maintenant sur Générations :