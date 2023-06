Coelho balance le clip de son puissant "AMF"

Le visuel de ton titre qui a fait sensation à Nouvelle École !

Si il n'a pas réussi à convaincre les jurys en demi-finale, Coelho aura quand même réalisé un beau parcours dans cette dernière saison de Nouvelle École. Avec une performance entêtante et puissante de son titre "AMF" produit par Zeg-P, Seezy, Benjay et Bedar, le rappeur de Nantes a quand même conquis plus d'un million d'auditeurs sur Spotify. Quelques jours après la diffusion du dernier épisode de l'émission, Coelho balance le clip de son hit réalisé François Chatain, où l'artiste joue son propre rôle dans une courte mise en scène parodiant les patrons de label.