Un premier extrait de la prochaine édition de son album "A la bien".

L’été approche à grand pas et DJ Hamida aussi ! Après la "Winter Edition" de son album "A La Bien", l’artiste franco-marocain prépare les beaux jours et la sortie de la "Summer Edition 2.0". Prévu pour le 30 juin, il dévoile un premier extrait qui respire le soleil avec Le Rat Luciano et la chanteuse Awa Imani. Intitulé "OMG", le titre qui sample "Regulate", classique de Warren G avec Nate Dogg. Une collaboration efficace qui introduit l’été à merveille.