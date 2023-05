DaBaby complètement fou dans "Selling Crack" avec Offset

Toujours aussi taré, le Baby.

Malgré les polémiques, et le fait qu'il semble vouloir s'enfermer dans son rôle de provocateur, on n'arrive pas à détester DaBaby. Sa proposition artistique, notamment dans les clips, est tellement folle à chaque fois, qu'on reste client depuis plusieurs années déjà. Cette fois encore, il fait très fort en compagnie d'Offset, pour le clip de "Selling Crack". Un morceau extrait du tout nouvel EP 3 titres de Dabay, "Call Da Fireman", sorti ce 26 Mai. On ne va pas vous spoiler la vidéo, mais sachez que DaBaby commence le clip armé d'un fusil à pompe, habillé comme un rappeur des années 80, en train de menacer un type torse nu qui fini par lui péter sur la main. Voilà.