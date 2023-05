Son nouveau single.

Le phénomène Nej' nous fait un point "Météo" et qu'on se rassure, il fera super beau. En vérité, "Météo" raconte une histoire d'amour et, un peu comme le temps qui nous accompagne, il y a des orages mais aussi de grands moments de calme et de félicité. Le tout donne un superbe clip qui met la chanteuse et sa belle voix en valeur.