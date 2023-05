Un feat. avec Jadakiss, Benny The Butcher et Scar Lip.

"Take Em Out" est un extrait de l'EP "Hip Hop 50: Vol.2" de Swizz Beatz. Il réunit pour ce titre, Jadakiss, Benny the Butcher et Scar Lip. Le clip en noir et blanc montre des séquences d'émeutes et des courses de dragsters alors que le trio en train casse le micro.