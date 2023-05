Grice et ses chroniqueurs reviennent sur les sujets d'actualité.

Accompagné de Max Paine et d'une nouvelle chroniqueuse Leila, Grice présente une nouvelle édition d'"En clair" et revient sur les sujets d'actualité du moment comme la peine de Sarkozy, la cérémonie des Flammes, le Congo, l'agression du neveu de la femme du président Macron et évidemment le fameux "ça grice ou pas".