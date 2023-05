Et il a fait le taff !

50 Cent ne sort plus tant de nouveaux morceaux que ça, mais souvent, ça vaut le coup d’œil. L'ancien taulier de New-York sait choisir ses come-back, et cette fois le voici aux côtés d'Eladio Carrion, pour une connexion au plus haut niveau dans un morceau en deux langues, anglais et espagnol. "Si Salimos" a un petit air de banger old school assez efficace et le refrain fonctionne bien. On vous invite à checker ça !