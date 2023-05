Le beat est sombre !

Comme vous le savez, le rap français est en perpétuelle évolution et des nouvelles pépites peuvent apparaître chaque semaine. Et cette fois, notre attention a été attirée par Gapman, un rappeur un peu confidentiel pour le moment mais qui commence à faire parler de lui. Cette semaine, il a dévoilé le clip de "Marathon", un morceau bien sombre et plutôt trap, un peu éloigné des tendances actuelles. Le style est maîtrisé, le flow est carré, on a hâte de voir la suite ! Et vous?