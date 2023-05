Ekmal nous présente "Zina"

Et lui dévoile son amour.

Après le succès de son titre "Oublie-moi" qui cumule plus de 4 millions de streams et 3,5 millions de vidéos TikTok, Emkal dévoile son nouveau single "Zina", un titre mélodieux et entêtant où l'artiste déclare son amour à la prénommée "Zina".