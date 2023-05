Enfin le visuel de leur puissante collaboration avec No Limit !

Il est enfin disponible. Ce mercredi 16 mai, Gazo et Damso dévoilent le clip de leur collaboration avec No Limit : "La Rue". Réalisé par Neetch, il met en scène les deux rappeurs dans différents décors. On retrouve aussi des extraits de leur prestation durant la cérémonie des Flammes. Un clip bouillant pour un morceau bien bouillant.