Un feat avec Ichon.

C'est une très belle collaboration que nous offre Brö et Ichon. Deux univers différents qui se rencontrent et qui s'unissent pour raconter une histoire de couple. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les voix des deux artistes ne se répondent pas mais se mélangent dans une belle union rythmée et rythmique. Et si le titre s'intitule "T'étais pas là", les deux chanteurs le sont eux, bel et bien.