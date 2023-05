Un extrait de "SOIXVNT3", dernier projet du rappeur de 13 Block.

Ce vendredi 12 mai, Zed dévoile l'intégralité de son projet "SOIXVNT3", avec quatre nouveaux morceaux. Après des featurings avec Tiakola, Stavo et Niska, c'est Guy2Bezbar qui rejoint le rappeur de 13 Block sur "Opps". Un titre musclé et efficace où les deux artistes se connectent à merveille. Un clip esthétique accompagne la sortie et se termine sur un mystérieux extrait groovy d'une autre collaboration entre Zed et Guy2Bezbar.