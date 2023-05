La première collaboration entre le rappeur de Chicago et celui de Caroline du Nord.

Alors que Lil Durk a annoncé la sortie de son nouvel album "Almost Healed" le 26 mai prochain, le pilier de la Drill dévoile l'un des morceaux du projet : "All My Life" avec J Cole. Le son parle des difficultés que les deux artistes ont dû traverser mais d'un point de vue très positif. Un titre produit par Dr. Luke, référence du milieu qui a produit des hits planétaires ces 20 dernières années, notamment pour Nicky Minaj, Doja Cat, Katy Perry, Kesha, Miley Cyrus ou encore Avril Lavigne.