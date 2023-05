Une jolie douceur enfin mis en images...

Fin avril, Abou Tall régalait son public avec "Souvenir", court projet de deux morceaux : l’inédit "Souviens-toi" et "Realise", sorti en 2022 sur l’EP "Energie". Ce dernier, titre délicat et sensible, a aujourd’hui le droit à son clip réalisé par Lane Brown. Un visuel esthétique qui met en images les souvenirs de l'artiste parisien avec son ancienne partenaire.