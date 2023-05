thaHomey se pavane sur le "BLVD. HAUSSMAN"

Il a même ramené sa chèvre.

Ça fait déjà quelques années que thaHomey travaille son rap dans l'ombre. Presque une décennie à rester underground, car c'est là où se font les innovations dans le rap, en multipliant les tapes, les projets et les freestyles. Le résultat, c'est un art maîtrisé sur le bout des doigts, ce qui lui permet de se concentrer sur les concepts autour de ses morceaux, que ce soit dans le texte ou dans les clips. Et cette semaine avec la sortie de "BLVD. HAUSSMAN", on est servis niveau bon taff. Une prod assez folle, avec des basses qui oscillent entre la trap et la drill, et un flow qui découpe sans trop forcer. le tout avec un clip rempli de luxe, de symboles, de jolis plans. Il y a même une chèvre (peut-être un moyen de nous signifier qu'il est un GOAT ?). Si avec ça, vous n'êtes pas convaincus...