Deux singles extraits de son premier album dévoilé ce vendredi 5 mai.

Son premier album est enfin disponible. Ce vendredi 5 mai, HD La Relève a dévoilé "Dieu, mes Frères et le Fer". Projet de 17 titres qui contient des featurings avec KeBlack, Gradur, ASHE 22 et Hamza. Avec son compatriote belge, c’est deux morceaux qui figurent sur cet album : "Elastiqué" et "Somebody". Deux morceaux réunis dans un même clip réalisé par Le S Production et Opercule Films, que le rappeur sort pour accompagner le projet.