Le dernier morceau du fils d'Akhenaton.

Après le puissant "DSF "début mars, c'est avec "PRET A GAGNER" que JMK$ revient cette fois-ci. Le morceau est produit par les beatmakers américains AR et BWolf201. D'une traite, Le Marseillais nous livre ce titre, résolument trap, et continue de nous surprendre par son aisance et sa dextérité, grâce à un rap impeccable aux influences Dirty South, sa marque de fabrique.